A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA NORD-ATRI PINETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Atri Pineto, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto Pescara nord-Atri Pineto, verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno della suddetta area di servizio, dalle ore 18:00 di martedì 7 e di giovedì 9 luglio, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, seguire le indicazioni per SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari, l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna, l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno delle aree di servizio, dalle ore 18:00 di giovedì 9, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, seguire le indicazioni per SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.