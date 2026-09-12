A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESARO-FANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Fano, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto Pesaro-Fano, verso Ancona.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Foglia ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di martedì 15, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pesaro, seguire direzione SS16 Rimini/Ancona, percorrere la SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Fano;

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fano e Pesaro, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Foglia est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 16, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fano, seguire direzione SS16 Pesaro/Ancona, percorrere la SS16 verso Pesaro e rientrare in A14 alla stazione di Pesaro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.