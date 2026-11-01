A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESARO-CATTOLICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Cattolica, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso il tratto Pesaro-Cattolica, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pesaro, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Cattolica, verso Bologna;

-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiuso il tratto Cattolica-Pesaro, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Pesaro, verso Ancona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.