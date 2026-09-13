A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA

Roma, 13 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 16 e di giovedì 17, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona, percorrere la SS16 in direzione Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.