A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; si precisa che, dalle 20:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre e dalle 20:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona verso Pescara e seguire poi per A14, con rientro in A14 alla stazione di Grottammare;

-verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Pescara/Ancona verso Ancona e seguire poi per A14, con rientro in A14 a Pedaso.