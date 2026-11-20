A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottammare, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio “Piceno ovest”, dalle 18:00 di lunedì 23, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16, in direzione Pescara, seguire successivamente per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

-dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto Grottammare-Pedaso, verso Ancona.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di martedì 24, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.