A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ammodernamento della galleria “Vinci sud”, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottammare, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di lunedì 12, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire in direzione SS16 verso Pescara, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di martedì 13, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 verso Ancona, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso;

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottammare, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di mercoledì 14 ottobre, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire in direzione SS16 verso Pescara, immettersi sulla SS16, seguire in direzione A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.