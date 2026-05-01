A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti delle gallerie “Grottammare”, “San Cipriano”, “Acquarossa”, “Cupramarittima”, nelle due notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Piceno ovest” e “Piceno est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno delle due aree di servizio, dalle ore 18:00 di lunedì 4 e di martedì 5, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Pescara, immettersi sulla SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.