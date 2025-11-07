A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTEMARCIANO-ANCONA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Montemarciano e Ancona Nord, in entrambe le direzioni, Bologna e Pescara, nelle seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE

sarà chiuso il tratto compreso tra Montemarciano e Ancona Nord, verso Pescara.

Contestualmente, chiuderà l’area di servizio “Esino Ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Montemarciano, percorrere la SS16 Adriatica e entrare in A14 dalla stazione di Ancona Nord.

DALLE 22:00 DI SABATO 15 ALLE 6:00 DI DOMENICA 16 NOVEMBRE

sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona Nord e Montemarciano, verso Bologna.

Contestualmente, chiuderà l’area di servizio “Esino Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ancona Nord, percorrere la SS16 Adriatica e entrare in A14 dalla stazione di Montemarciano.