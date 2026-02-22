A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MOLFETTA-TRANI VERSO PESCARA

Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, SS16 in direzione di Foggia, SP238 verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.