A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MOLFETTA-TRANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Molfetta, percorrere la SP112 Molfetta-Terlizzi, la SS16 Adriatica, la SP238 e rientrare in A14 a Trani;

-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Trani, percorrere la SP238, la SS16 Adriatica, la SP112 Molfetta-Terlizzi e rientrare in A14 a Molfetta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.