A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-SENIGALLIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-SENIGALLIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno effettuati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Marotta Mondolfo e Senigallia, verso Ancona.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Metauro ovest”, situata nel suddetto tratto e verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio a partire dalle 18:00.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Marotta Mondolfo, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare a Senigallia;
-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Senigallia e Marotta Mondolfo, verso Bologna.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Metauro est”, situata nel suddetto tratto e verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio a partire dalle 18:00.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Senigallia, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare a Marotta Mondolfo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.