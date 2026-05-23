A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-SENIGALLIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Marotta Mondolfo e Senigallia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto Marotta Mondolfo-Senigallia, verso Ancona.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Metauro ovest”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle ore 18:00 di martedì 26, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Marotta Mondolfo, seguire le indicazioni per Marotta, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire poi le indicazioni per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 verso Ancona a Senigallia;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto Senigallia-Marotta Mondolfo, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Metauro est”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle ore 18:00 di mercoledì 27, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Senigallia, seguire direzione SS16 Pesaro, immettersi sulla Complanare Bretella nord direzione Pesaro, seguire successivamente le indicazioni per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 verso Bologna a Marotta Mondolfo.