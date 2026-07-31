A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LORETO-ANCONA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona sud, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto;

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Conero est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Loreto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Ancona sud.