A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Si precisa che l’area di servizio Sillaro ovest, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00. Di conseguenza, sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna, il ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi è diretto verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

-per chi è diretto verso Ravenna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;

-per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona: anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.