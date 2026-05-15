A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 maggio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio;

-dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

L’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto ai suddetti orari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;

per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.