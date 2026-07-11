A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA ED ENTRATA STAZIONE DI FAENZA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA ED ENTRATA STAZIONE DI FAENZA
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona.
Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.
Contemporaneamente sarà chiusa l’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;
per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;
-dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Imola;
verso Ancona: Forlì.