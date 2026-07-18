A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.