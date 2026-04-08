A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 8 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12 aprile;

-dalle 22:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.