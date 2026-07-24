A14 BOLOGNA -TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento degli svincoli, nelle quattro notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Imola, percorrere la viabilità ordinaria: Via Selice, SP610, SP19, SS9 Via Emilia, Via Cova, Via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.