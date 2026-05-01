A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

-dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio e dalle 22:00 di domenica 10 alle 5:00 di lunedì 11 maggio, sarà chiuso il tratto Castel San Pietro-Imola, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.