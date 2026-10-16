A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ETRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara e Ancona.

Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Terrazza sul Mare”, situata nel suddetto tratto, in direzione di Ancona.

In alternativa si consiglia:

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Grottammare, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a San Benedetto del Tronto;

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria a San Benedetto del Tronto, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 a Grottammare.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.