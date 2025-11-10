A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie del tratto, nelle due notti di martedì 11 e mercoledì 12 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la tratta compresa tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, in direzione Ancona/Bologna. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Pescara/Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara, seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

-verso Ancona/Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona, seguire per A14 Ancona-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.