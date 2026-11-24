A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Montesecco”, “Croci di San Benedetto” e “Monterenzo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto Grottammare-San Benedetto del Tronto, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, verso Ancona.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazza sul mare”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.