A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto Grottammare-San Benedetto del Tronto, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

-dalle 22:00 di mercoledì 8alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.