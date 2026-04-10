A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, verso Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.