A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di finiture e collaudi nell’ambito dei lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Montesecco” e attività di ispezione e manutenzione degli impianti delle gallerie “Croce di San Benedetto” e “Monterenzo”, nelle due notti di giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, verso Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.