A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Montesecco”, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, verso Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.