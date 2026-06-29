A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GROTTAMMARE-PEDASO VERSO ANCONA

Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, verso Ancona/Bologna, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle ore 18:00 di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire direzione SS16 Ancona, immettersi sulla SS16 verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.