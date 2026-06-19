A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.