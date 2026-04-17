A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 aprile, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.