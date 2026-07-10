A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio;

-dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio.

Si precisa che l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord, verso Ancona.