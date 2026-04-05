A14 BOLOGNA.TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con orario 21:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile.

Si precisa che l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle suddette notti, ma con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la rotonda La Piè, viale della Costituzione, la Tangenziale est, SS727 bis, la SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.