A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L’area di servizio “Baveno ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Pié, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 Via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.