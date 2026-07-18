A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS 727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.