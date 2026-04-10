A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la rotatoria La Piè, viale della Costituzione, la Tangenziale est, la SS727 bis, la SS9 via Emilia, immettersi sulla rotonda Paul Harris, proseguire sulla SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.