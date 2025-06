A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiuso il tratto Forlì-Cesena nord, verso Ancona. L’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS7727BIS, SS9 via Emilia, SS3BIS (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord;

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiuso il tratto Cesena nord-Forlì, verso Bologna. L’area di servizio “Bevano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3bis via Tiberina, E45, SS9 via Emilia, SS727bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.