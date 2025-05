A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara/San Severo, immettersi su via del Soccorso e seguire le indicazioni per A14 e rientrare in autostrada alla stazione di San Severo.