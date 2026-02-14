A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA

Roma, 14 febbraio 2026- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Pescara/San Severo, immettersi poi su via del Soccorso e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.