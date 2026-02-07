A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA

Roma, 7 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica verso Pescara/San Severo, via del Soccorso e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.