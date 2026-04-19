A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FOGGIA-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO BARI

Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 22.00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Foggia Zona Industriale, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la SS673 Tangenziale est di Foggia e la SS16 adriatica verso Bari, fino a raggiungere l’uscita Zona Industriale/stazione Incoronata, proseguire in direzione “centro commerciale” e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale.