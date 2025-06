A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FOGGIA-CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Foggia-Cerignola est, verso Bari.

Contestualmente saranno chiuse le stazioni di Foggia e di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Bari e chiusa anche l’area di servizio “Le Saline ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, seguire le indicazioni per Bari sulla SS673 Tangenziale est di Foggia e sulla SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SP77 verso Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est;

-nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Cerignola est-Foggia, verso Pescara.

Contestualmente saranno chiuse le stazioni di Cerignola est e di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Pescara e chiusa anche l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS673 Tangenziale est di Foggia verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.