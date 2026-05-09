A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FAENZA-IMOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento degli impianti, nelle due notti di martedì 12 e mercoledì 13 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna.

L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Piero della Francesca, SS9 via Emilia, SP610 Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Di conseguenza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Imola.