A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 via Emilia, rotonda dei Fiori, SS727 Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, rotatoria La Pie’ e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.