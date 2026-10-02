A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona, nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

-nelle quattro notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 Via Emilia, SS727 Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, rotatoria La Pié e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.