A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO BOLOGNA

Roma, 25 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna.

L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa alla chiusura del tratto, si consiglia:

per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la rotonda delle Ceramiche, proseguire su via San Silvestro, via Pana (SP7), via Lugo (SP29), sulla SS9 via Emilia e rientrare in A14 alla stazione di Imola;

per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.