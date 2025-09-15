A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CIVITANOVA MARCHE MACERATA-PORTO SANT’ELPIDIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant’Elpidio, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso il tratto Civitanova Marche Macerata-Porto Sant’Elpidio, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Chienti ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle 19:00 di mercoledì 17 e fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitanova Marche Macerata, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Porto Sant’Elpidio;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre,sarà chiuso il tratto Porto Sant’Elpidio-Civitanova Marche Macerata, verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Chienti est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio, dalle 19:00 di venerdì 19 e fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Porto Sant’Elpidio, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Civitanova Marche Macerata.