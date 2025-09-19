A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE VERSO ANCONA

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rimozione di un cantiere permanente, installato per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, via Golgi, SS726, SS9 via Emilia, SP33 e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone.