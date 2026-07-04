A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CESENA NORD-CESENA VERSO ANCONA

Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 7 e mercoledì 8 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SR142, SP140 e rientrare in A14 alla stazione di Cesena, verso Ancona.