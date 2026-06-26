A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica dei cordoli delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS673 Tangenziale est di Foggia, in direzione di Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.